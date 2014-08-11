У Києві пограбували офіс призера Олімпійських ігор легкоатлетки Говорової
19:43, 11 серпня 2014Спорт
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В ніч з 10 на 11 серпня в київський офіс відомої легкоатлетки Олени Говорової проникли грабіжники викрали цінні речі.
Пограбували офіс Олени Говорової / xsport.ua
Про це повідомляє Xsport.ua.
Зловмисники увійшли в приміщення, розташоване на першому поверсі житлового будинку на Подолі, через вікно і винесли дорогу оргтехніку - кілька комп'ютерів, відеокамеру GoPro, професійну фотокамеру, апаратуру для запису звуку.
"Спортивний нині пішов злодій. Крім апаратури, забрали ще й футбольний м'яч. Може, хлопці займуться спортом замість того, щоб по чужих офісах лазити", - зазначила у коментарі XSPORT.ua Говорова.
Олена Говорова - бронзовий призер Олімпійських Ігор-2000 і чемпіонат світу-1997 у потрійному стрибку, відома спортивна телеведуча і коментатор.
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