У Києві пограбували офіс призера Олімпійських ігор легкоатлетки Говорової

Про це повідомляє Xsport.ua.

Зловмисники увійшли в приміщення, розташоване на першому поверсі житлового будинку на Подолі, через вікно і винесли дорогу оргтехніку - кілька комп'ютерів, відеокамеру GoPro, професійну фотокамеру, апаратуру для запису звуку.

"Спортивний нині пішов злодій. Крім апаратури, забрали ще й футбольний м'яч. Може, хлопці займуться спортом замість того, щоб по чужих офісах лазити", - зазначила у коментарі XSPORT.ua Говорова.

Олена Говорова - бронзовий призер Олімпійських Ігор-2000 і чемпіонат світу-1997 у потрійному стрибку, відома спортивна телеведуча і коментатор.