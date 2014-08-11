УПЛ, 3-й тур, "Чорноморець" - "Волинь": онлайн відео-трансляція

У цій грі зійдуться команди, які займають 4-е і 8-е місця в турнірній таблиці.

Одеський і луцький клуби не змогли пройти перші два тури без втрат.

"Чорноморець" спочатку розгромив вдома донецький "Олімпік" з рахунком 4:0, а потім не зміг здолати в номінально гостьовому матчі маріупольський "Іллічівець" (гра за взаємною домовленістю команд проходила в Одесі - 3:3). Але найбільшим ударом для гравців одеської команди на старті сезону стала поразка за сумою двох матчів від хорватського "Спліта" у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА - 0:2 та 0:0, після якого команда завершила єврокубковий сезон. Для колективу, котрий в минулому сезоні дійшов до 1/16 фіналу другого за значимістю єврокубка, настільки ранній виліт став неприємним фактом.

Середняк українського чемпіонату останніх років "Волинь" і зараз знаходиться в середині таблиці. Команда у Луцьку виграла номінально гостьовий матч у "Іллічівця" (2:1), а потім програла дніпропетровському "Дніпру" - 0:1.

На ставках букмекерських контор у грі "Чорноморець" - "Волинь" явним фаворитом вважається одеський клуб. На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,82 до 1, на нічию - 3,6 до 1, а на перемогу "Волині" - 4,9 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Чорноморець": 12. Безотосний, 33. Слінкін, 52. Тейку, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сіваков, 42. Зубейко, 26. Шиндер, 28. Назаренко, 19. Фомін.

Запасні: 44. Паст, 25. Мартиненко, 24. Гречишкін, 39. Опанасенко, 94. Данченко О., 9. Діденко, 27. Балашов.

"Волинь": 74. Кичак, 3. Сімінін, 5. Воронін С., 15. Жунич, 36. Годований, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 10. Бікфалві, 19. Кобахідзе, 93. Матей, 17. Маріотто Д.

Запасні: 42. Неділько, 20. Задерецький, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 13. Шабанов, 11. Алессандро Селін, 89. Козьбан.