Чемпіонка світу з боксу Шатернікова допоможе армії виставивши на аукціон свій чемпіонський пояс

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Одна з найкращих спортсменок України, дворазова чемпіонка світу з професійного боксу, триразова чемпіонка Європи, Заслужений майстер спорту України Шатернікова, наряду з іншими видатними спортсменами нашої держави відгукнулася на заклик підтримати українських військових поранених у зоні АТО. На благодійний аукціон буде виставлено унікальний лот – пояс чемпіонки світу за версією GBU (Global Boxing Union), який вона здобула у 2005 році, у поєдинку проти американки Стефані Добс. Усі кошти вилучені від продажу лоту будуть направлені на допомогу у лікуванні українських військових поранених у зоні антитерористичної операції, які наразі перебувають у Київському військовому госпіталі.

«Бути осторонь тих жахливих подій, які наразі відбуваються в Україні це просто злочин. І якщо я не можу фізично допомогти нашим військовим, які захищають нашу державу, то долучитися до збору коштів в підтримку військових, які наразі потребують допомоги – я вважаю це, як патріотка нашої країни, справою честі. І якщо зібрані кошти від продажу мого лоту врятують чиєсь життя, для мене це буде найвищою «нагородою», - зазначила Шатернікова.

Чемпіонський пояс Аліни Шатернікової буде виставлено на благодійний інтернет-аукціон на сайті AUKRO.