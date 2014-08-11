УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу УПЛ "Чорноморець" - "Волинь"

У цій грі зійдуться команди, які займають 4-е і 8-е місця в турнірній таблиці.

Одеський і луцький клуби не змогли пройти перші два тури без втрат.

"Чорноморець" спочатку розгромив вдома донецький "Олімпік" з рахунком 4:0, а потім несподівано не зміг здолати в номінально гостьовому матчі маріупольський "Іллічівець" (гра за взаємною домовленістю команд проходила в Одесі - 3:3). Втім, самим великим психологічним ударом для гравців одеської команди на старті сезону стала, безумовно, поразка за сумою двох матчів від хорватського "Спліта" у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА - 0:2 та 0:0, після якої команда завершила єврокубковий сезон. Для колективу, котрий в минулому сезоні дійшов до 1/16 фіналу другого за значимістю єврокубка, настільки ранній виліт став вкрай неприємним фактом.

Що стосується "Волині", то середняк українського чемпіонату останніх років і зараз знаходиться в середині таблиці. Команда у Луцьку виграла номінально гостьовий матч у того ж "Іллічівця" (2:1), а потім програла дніпропетровському "Дніпру" - 0:1.

На ставках букмекерських контор у грі "Чорноморець" - "Волинь" явним фаворитом вважається одеський клуб. На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,82 до 1, на нічию - 3,6 до 1, а на перемогу "Волині" - 4,9 до 1.

Гра "Чорноморець" - "Волинь" розпочнеться о 19.00.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу.