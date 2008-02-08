Блохін влаштував «обшук» своїм футболістам

Головний тренер "Москви" Олег Блохін перед одним з тренувань на іспанському зборі провів нараду і розкритикував своїх підопічних за нехлюйство, пише "Твой День". Наставник попередив гравців, що якщо вони не наведуть ідеальний лад в готельних номерах, де проживають, то будуть суворо покарані.

"Різка заява головного тренера прозвучала після того, як увечері Олег Володимирович несподівано для всіх пройшовся по номерах футболістів, – розповіло джерело. – Зайшовши в гості до одного з гравців, головний тренер, на власний подив, виявив усередині цілковитий безлад: розкидані по всіх кутках речі, сміття, незаправлені ліжка. Приблизно та сама картина спостерігалася і в декількох інших номерах. Розбір польотів не примусив себе чекати, і вже на наступний ранок перед тренуванням Блохін попередив, щоб надалі таке не повторювалося".

Інформацію про те, що тренер "городян" віддає перевагу жорсткій дисципліні, підтвердили і самі футболісти. "Олег Володимирович любить дисципліну, – зізнався основний голкіпер команди Юрій Жевнов. – На цьому будується його робота як на полі, так і в побуті".

"Для Олега Блохіна на першому місці стоїть дисципліна: все повинно виконуватися чітко і за розкладом, – підтримав думку білоруського кіпера чеський півзахисник Томаш Чижек. – І в побуті, і на полі принцип у Блохіна один: кожен футболіст має суворо дотримуватися вказівок головного тренера".

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