Гендиректор ФК "Металіст" спростував інформацію про розрив контракту з Бланко

Про це йдеться в релізі прес-служби ФК "Металіст".

Зокрема, Нотченко зазначив: "Клуб не отримував жодної офіційної інформації щодо розірвання контракту, як Себастьяна Бланко, так і інших футболістів. Тому заява Бланко або його агента про одностороннє розірвання договору не має під собою підстав. "Металіст", як і раніше, чекає повернення гравців у розташування команди. У разі порушення умов контрактів ми будемо використовувати світову практику вирішення подібних питань, а саме звертатися в ФІФА і УЄФА з подальшим застосуванням до гравців відповідних санкцій".

Раніше сьогодні в ряді ЗМІ з'явилася заява Бланко про те, що його контракт з харківським клубом відтепер не дійсний. Гравець веде переговори про працевлаштування з іншими командами.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня про своє бажання покинути харківську команду заявили ціла група легіонерів - Бланко, Хосе Соса, Джонатан Крістальдо і Алехандро Гомес. Кілька днів тому головний тренер команди Ігор Рахаєв, коментуючи розвиток історії зі зникненням футболістів зазначив, що гравці оштрафовані, зарплата їм не виплачується, а у підсумку клуб подаватиме скаргу на втікачів в УЄФА і ФІФА.