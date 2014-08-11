Перший переможець Кличка радить Пулєву «нав'язувати свій бокс»

15:52, 11 серпня 2014
Спорт
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Американський супертяж Росс Пьюрітті, який завдав першої поразки у професійній кар'єрі чемпіону світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимиру Кличко, радить наступному супернику українця - обов'язковому претенденту за версією IBF Кубрату Пулєву працювати «першим номером».

Пулеву советуют работать первым номером в бою с Кличко / klitschko-brothers.com

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

«Перш за все, Пулєв не повинен дозволяти Володимиру контролювати бій. Йому треба нав'язати Кличко свій бокс», - вважає П'юрітті.

Пьюрітті переміг Кличка-молодшого технічним нокаутом в 11-му раунді в грудні 1998 року. Через три роки Віталій Кличко помстився за поразку брата, так само перемігши американця технічним нокаутом в 11-му раунді.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.  

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованому ТМ «Агробізнес».

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