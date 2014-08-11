Юнацька збірна України відправилась на Ігри до Нанкіну

Юнацька олімпійська збірна команда України відправилась на II літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ) до китайського Нанкіну.

У складі команди 58 спортсменів, повідомляє прес-служба НОК України.

Українці будуть представлені у 22 з 28 видах спорту.

З міжнародного аеропорту «Бориспіль» наші юні олімпійці взяли курс на Шанхай, здійснивши транзитну пересадку в аеропорту німецького Франкфурту-на-Майні. Вже після прильоту до Шанхаю українці переберуться до столиці Ігор-2014. До Нанкіна наша команда разом із послом команди України Олімпійським чемпіоном з боксу Олександром Усиком прибуде зранку (за місцевим часом) 12 серпня.

Як повідомляв УНІАН, II літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ) відбудуться в Нанкіні з 16 по 28 серпня.