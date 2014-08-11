У літньому ЧС з біатлону буде брати участь лише одна українська олімпійська чемпіонка
Тренерська рада Федерації біатлону України визначила склад команди на літній чемпіонат світу, в якому опинилася одна олімпійська чемпіонка естафети в Сочі - Валентина Семеренко.
Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
Віта Семеренко та Юлія Джима пропустять турнір. Як відомо, Джима на тренуванні в Києві отримала травму ноги перед самим від'їздом на ЧС. Причини пропуску змагань однієї з сестер Семеренко не уточнюються.
Також пропустить ЧС і лідер чоловічої збірної Сергій Седнєв.
Повний список команди виглядає наступним чином: чоловіки - Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Андрій Дериземля, Артем Прима, Віталій Кільчицький, Володимир Семаков; жінки - Валентина Семеренко, Наталія Бурдига, Ольга Абрамова, Ірина Варвинець, Надія Бєлкіна.
Чемпіонат світу з біатлону відбудеться в Тюмені з 21 по 24 серпня. В програмі турніру заплановані змішані естафети, спринти і гонки переслідування у дорослих та юніорів.