У літньому ЧС з біатлону буде брати участь лише одна українська олімпійська чемпіонка

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Віта Семеренко та Юлія Джима пропустять турнір. Як відомо, Джима на тренуванні в Києві отримала травму ноги перед самим від'їздом на ЧС. Причини пропуску змагань однієї з сестер Семеренко не уточнюються.

Також пропустить ЧС і лідер чоловічої збірної Сергій Седнєв.

Повний список команди виглядає наступним чином: чоловіки - Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Андрій Дериземля, Артем Прима, Віталій Кільчицький, Володимир Семаков; жінки - Валентина Семеренко, Наталія Бурдига, Ольга Абрамова, Ірина Варвинець, Надія Бєлкіна.

Чемпіонат світу з біатлону відбудеться в Тюмені з 21 по 24 серпня. В програмі турніру заплановані змішані естафети, спринти і гонки переслідування у дорослих та юніорів.