Збірна України з шахів увійшла в трійку найсильніших на Олімпіаді

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Павло Ельянов білими обіграв Валентина Іотова, Антон Коробов чорними поставив мат Красиміру Русєву, Руслан Пономарьов чорними програв Івану Чепаринову, а Василь Іванчук зіграв внічию з Веселином Топаловим - 2,5 на 1,5 очка на користь українців, які здобули третю перемогу поспіль.

У жіночому матчі Україна - Грузія також була зафіксована перемога української команди з рахунком 2,5:1,5 очка. Ганна Музичук програла Нанє Дзагнідзе, Марія Музичук зіграла внічию з Білою Хотенашвілі, Ганна Ушеніна виграла у Лейли Жавахішвілі, а Наталія Жукова обіграла Саломе Мелію.

Таким чином, після 8 турів у чоловічої збірної України 13 командних очок і 23 особистих і 3-е місце в турнірній таблице.Вище в таблиці розташувалися збірні Китаю та Франції.

У жіночої збірної 13 командних очок і 21,5 особисте і 5-е місце в таблиці. Вище розташувалися команди Росії, Китаю, Франції та Вірменії.

Як повідомляв УНІАН, 41-а Всесвітня шахова Олимпида проходить в Тронхеймі (Норвегія) з 1 по 14 серпня.