Микола Вересень запросить до студії заслуженого тренера СРСР та України Володимира Кібу

Сьогодні 8 лютого о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме президент Федерації найсильніших атлетів України і перетягування канату, заслужений тренер СРСР та України Кіба Володимир. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 11 лютого о 18.40