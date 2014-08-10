УПЛ, 3-й тур, онлайн відео-трансляція: "Дніпро" - "Карпати"

У цьому матчі зійдуться команди, які займають 3-е і 12-е місця в турнірній таблиці.

"Карпати" почали нинішній сезон далеко не найвдалішим чином. Спочатку команда зіграла внічию в Ужгороді з "Говерлою" - 2:2, після чого зазнала поразки на своєму полі від донецького "Металурга" - 0:1.

У свою чергу, "Дніпро" виграв обидва матчі, здолавши по черзі донецький "Металург" (2:0) і луцьку "Волинь" (1:0). І, у випадку, якщо сьогодні дніпропетровці виграють, вони за підсумками третього туру складуть лідируючий тандем з донецьким "Шахтарем". У обох колективів буде по 9 очок.

Важливий цей матч для "Дніпра" і з точки зору міжнародного престижу. Представники УЄФА будуть спостерігати за ситуацією у місті та на стадіоні в день гри, після чого ухвалять рішення про те, чи може пройти матч плей-офф Ліги Європи «Дніпро» - «Хайдук» 21-го серпня на «Дніпро-Арені» у Дніпропетровську. Нагадаємо, що гра 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Дніпро" - "Копенгаген" проходила в Києві.

У матчі "Дніпро" - "Карпати" на котируваннях букмекерських контор явним фаворитом є "Дніпро". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,27 до 1, на нічию - 6,2 до 1, а на перемогу львів'ян - 12 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Дніпро": 71. Бойко, 17. Стрініч, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 12. Бруно Гама, 18. Зозуля, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезньов.

Запасні: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 20. Лео Матос, 7. Канкава, 21. Бартуловіч, 28. Шахов, 9. Калініч.

"Карпати": 29. Ильющенков, 5. Гітченко, 92. Чачуа, 94. Мірошниченко Д., 4. Балажіц, 7. Ксьонз, 9. Кожанов, 17. Голодюк, 19. Мартинюк, 8. Костевич, 14. Сергійчук.

Запасні: 23. Мисак, 22. Пучковский, 26. Новотрясов, 27. Страшкевіч, 70. Лобай, 20. Даушвілі, 41. Марусіч.