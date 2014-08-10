Українські каноїсти виграли срібло в естафеті на чемпіонаті світу в Москві
18:05, 10 серпня 2014Спорт
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Українські каноїсти виграли срібло в естафеті 4х200 метрів на чемпіонаті світу з веслування.
Українці виграли у Москві 2 медалі cberezka.ru
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Друге місце українська четвірка у складі Олександр Максимчук, Віталій Голюк, Вадим Ципан і Юрій Чебан зайняла з результатом 2 хвилини 48,629 секунди.
Перемогу здобули російські каноїсти (2 хвилини 43,602 секунди). Бронза дісталася команді Угорщини (2 хвилини 50,046 секунди).
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні український олімпійський чемпіон з веслування каноїст Юрій Чебан виграв золоту медаль чемпіона світу в індивідуальній гонці на 200 м.
Таким чином на рахунку збірної України 1 золото, 1 срібло.
Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное проходив у Москві з 6 по 10 серпня.
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