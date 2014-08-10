Українські каноїсти виграли срібло в естафеті на чемпіонаті світу в Москві

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Друге місце українська четвірка у складі Олександр Максимчук, Віталій Голюк, Вадим Ципан і Юрій Чебан зайняла з результатом 2 хвилини 48,629 секунди.

Перемогу здобули російські каноїсти (2 хвилини 43,602 секунди). Бронза дісталася команді Угорщини (2 хвилини 50,046 секунди).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні український олімпійський чемпіон з веслування каноїст Юрій Чебан виграв золоту медаль чемпіона світу в індивідуальній гонці на 200 м.

Таким чином на рахунку збірної України 1 золото, 1 срібло.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное проходив у Москві з 6 по 10 серпня.