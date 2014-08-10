Чемпіонка світу з гімнастики Годунко продала медаль заради потреб армії за 100 тис. грн.
14:49, 10 серпня 2014Спорт
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Золота медаль чемпіонату світу, яку для благодійного аукціону на підтримку української армії, надала гімнастка Наталя Годунко сьогодні вночі була продана.
Медаль Годунко продана за 100 тис. грн. / aukro.ua
Про це повідомляє Xsport.ua.
Торги за нагороду, завойовану українкою на першості світу 2001 року в Мадриді закінчилися на ціні 100 тис. і 100 грн.
Тепер щасливий володар медалі повинен перерахувати гроші і забрати нагороду.
Як повідомляв УНІАН, українка кілька днів тому виставила свою медаль на торги, вирішивши, що таким чином зможе допомогти українській армії. Гроші, виручені за медаль, підуть на закупівлю продовольчих товарів та обмундирування.
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