Збірна України з пляжного футболу вийшла у Суперфінал Євроліги

Збірна України з пляжного футболу виграла вирішальний матч кваліфікації Євроліги у збірної Португалії і вийшла у Суперфінал турніру.

Українці обіграли команду Португалії з рахунком 4:3, повідомляє beachsoccer.ru.

Українська збірна в цьому розіграші Євроліги вільно чи мимоволі знаходиться в процесі експериментів зі складом. Якщо польський етап пропустили всі гравці збірної України, які виступають у чемпіонаті Росії, то на заключний етап Євроліги з різних причин тренерський штаб з ключових гравців не викликав Віталія Сидоренка, братів Борсук і Олега Зборовського.

Тим не менш, в матчі з португальцями, пропустивши гол на самому початку гри, українці лише ще більше розлютились. На сьомій хвилині Костянтин Андрєєв ударом від своєї штрафної відправив м'яч точно в дальню дев'ятку воріт Ідальго, а через хвилину Дмитро Ведмідь з більш близької відстані повторив прийом Андрєєва. Підвів же підсумок першого періоду Олександр Корнійчук - 1:3.

У другому і третьому періодах суперник мав перевагу і в кінцівці гри зумів зрівняти рахунок. Але, овертайму не було. Корнійчук дуже красивим ударом після пропущеного м'яча з центру поля забив переможний гол, який вивів збірну України до Суперфіналу Євроліги.

Таким чином, у зведеній турнірній таблиці українці ділять 7-8 місця зі збірною Німеччини і в очному заключному матчі кваліфікаційного турніру визначать свої підсумкові місця. Також у Суперфінал вийшли збірні Португалії, Швейцарії, Італії, Іспанії, Росії та Білорусі.

Суперфіналу Євроліги відбудеться у Торредембарра (Іспанія) 14-17 серпня.