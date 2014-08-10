Українець Чебан став чемпіоном світу з веслування
12:44, 10 серпня 2014Спорт
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Український олімпійський чемпіон з веслування каноїст Юрій Чебан виграв золоту медаль чемпіона світу.
Олімпійський чемпіон Юрій Чебан додав у свою колекцію золоту медаль чемпіона світу / xsport.ua
Чебан виграв фінальний заїзд на дистанції 200 метрів, повідомляє офіційний сайт змагань.
Чебан чудово стартував, але на другій половині дистанції його зумів наздогнати Олексій Коровашков з Росії. Після перегляду відеозапису суддями було прийнято рішення, що саме Чебан перед фінішем зумів зробити ключовий гребок.
У підсумку, українець, подолав дистанцію за 38,13 сек, випередив Коровашкова на 0,01 сек. Третім фінішував Євген Шуклин з Литви (38,42).
Саме в цій дисципліні Чебан завоював золоту нагороду Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, проте на чемпіонаті Європи-2014 у Бранденбурзі (Німеччина) був лише п'ятим.
Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное проходить у Москві з 6 по 10 серпня.
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