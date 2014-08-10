Українець Чебан став чемпіоном світу з веслування

Чебан виграв фінальний заїзд на дистанції 200 метрів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чебан чудово стартував, але на другій половині дистанції його зумів наздогнати Олексій Коровашков з Росії. Після перегляду відеозапису суддями було прийнято рішення, що саме Чебан перед фінішем зумів зробити ключовий гребок.

У підсумку, українець, подолав дистанцію за 38,13 сек, випередив Коровашкова на 0,01 сек. Третім фінішував Євген Шуклин з Литви (38,42).

Саме в цій дисципліні Чебан завоював золоту нагороду Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, проте на чемпіонаті Європи-2014 у Бранденбурзі (Німеччина) був лише п'ятим.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное проходить у Москві з 6 по 10 серпня.