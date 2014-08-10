"Олімпік" сенсаційно відібрав очки у "Динамо" (відео)
12:30, 10 серпня 2014Спорт
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Гра в Києві завершилася з рахунком 0:0
"Динамо" сенсаційно не зміг виграти у "Олімпіка" / fcdynamo.kiev.ua
Матч у Києві між "Динамо" і одним з дебютантів елітного дивізіону українського футболу - донецьким "Олімпіком" - став першою по-справжньому гучною сенсацією нового сезону 2014/15.
Протягом 90 хвилин підопічні Сергія Реброва мали повну перевагу, але жодного разу так і не зуміли вразити ворота суперника.
Таким чином, кияни відстали від лідера Прем'єр-ліги донецького "Шахтаря", який напередодні здобув третю перемогу поспіль.
"Шахтар" у центральному матчі туру обіграв харківський "Металіст" з рахунком 1:0.
Динамо - Олімпік - 0:0. Відео матчу
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