"Олімпік" сенсаційно відібрав очки у "Динамо" (відео)

Матч у Києві між "Динамо" і одним з дебютантів елітного дивізіону українського футболу - донецьким "Олімпіком" - став першою по-справжньому гучною сенсацією нового сезону 2014/15.

Протягом 90 хвилин підопічні Сергія Реброва мали повну перевагу, але жодного разу так і не зуміли вразити ворота суперника.

Таким чином, кияни відстали від лідера Прем'єр-ліги донецького "Шахтаря", який напередодні здобув третю перемогу поспіль.

"Шахтар" у центральному матчі туру обіграв харківський "Металіст" з рахунком 1:0.