Гравці "Олімпіка" "відпрацювали з "Динамо" на всі сто" - тренер (відео)

Про це він заявив одразу після гри в інтерв'ю телеканалу "2+2".

Зокрема, Санжар зазначив: "До цієї гри ми готувалися особливим чином, враховуючи, хто був у нас в суперниках. У київського "Динамо" зараз дуже хороша команда, складена з кваліфікованих футболістів. Результат був для нас важливий в психологічному плані, але крім цього, хотілося показати змістовну гру. Хід матчу був таким, що наші лінії захисту і півзахисту працювали з підвищеним навантаженням. А ось в лінію атаки переходу не було, хоча в другому таймі для цього були передумови. Можливо, це відбувалося тому, що ми "награлися" у відборі і втоми вже не могли якісно вести атакуючі дії. Однак за рахунок настрою, величезного бажання і самовіддачі всіх без винятку футболістів нам вдалося досягти позитивно результату".

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Олімпік" завершився сенсаційною нічиєю - 0:0.

Таким чином, кияни відстали від лідера турнірної таблиці УПЛ донецького "Шахтаря", який напередодні здобув третю перемогу поспіль - над харківським "Металістом" - 1:0.