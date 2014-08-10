Українські шахісти увійшли в десятку найсильніших на Олімпіаді

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Чоловіча команда виграла з рахунком 3,5:0,5 очка. Свої партії виграли Василь Іванчук у Ануара Ісмагамбетова, Руслан Пономарьов у Павла Коцура і Антон Коробов у Петра Костенко. Не зміг здолати суперника лише Олександр Моїсеєнко, зігравши внічию з Рустамом Хуснутдіновим.

Жіночий матч завершився з рахунком 3:1 на користь українок. Ганна Музичук виграла у Гулісхан Нахбаєвої, Ганна Ушеніна обіграла Жансаю Абдумалік, а партії Марія Музичук - Дінара Садуакассова та Наталія Жукова - Гульміра Даулетова завершилися внічию.

Ці перемоги дозволили суттєво піднятися українським командам в турнірній таблиці. Чоловіча збірна тепер має у своєму активі 11 командних і 20,5 особистих очки і займає 10-е місце. У жінок - 11 командних і 19 особистих очок - 9-е місце в таблиці.

Як повідомляв УНІАН, 41-а Всесвітня шахова Олімпіада проходить в Тронхеймі (Норвегія) з 1 по 14 серпня.