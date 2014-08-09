"Динамо" сенсаційно не змогло обіграти "Олімпік"

У Києві завершився матч третього туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому столичне "Динамо" не зуміло обіграти дебютанта елітного дивізіону донецький "Олімпік" - 0:0.

Матч пройшов зі значною ігровою і територіальною перевагою киян, але суперник зумів утримати нульову нічию.

Кияни атакували більшу частину часу, не даючи супернику як слід розпорядитися м'ячем. Тим не менш, численні моменти Андрія Ярмоленка і його партнерів по нападу результату не дали. Найнебезпечніший момент у киян стався вже в самій кінцівці, в доданий арбітром час, коли Ярмоленко не влучив по порожніх воротах суперника.

Таким чином, кияни втратили перші два очки в нинішньому чемпіонаті і вибули з групи лідерів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому турі донецький "Шахтар" виграв у харківського "Металіста" - 1:0, ужгородська "Говерла" і полтавська "Ворскла" зіграли внічию - 0:0, а в матчі донецького і запорізького "Металургів" був зафіксований рахунок 1:1.

На даний момент у "Шахтаря" 9 очок, "Динамо" - 7, дніпропетровського "Дніпра" - 6 (матч в запасі).