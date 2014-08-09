"Шахтар" здобув третю поспіль перемогу в УПЛ

У Львові завершився центральний матч третього туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" обіграв харківський "Металіст" з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

Номінальний господар поля донецький "Шахтар", вимушений проводити свої домашні матчі на нейтральному полі у Львові, мав проблеми ще в самому початку гри, коли був вилучений за фол останньої надії Ордець. Тим не менш, донеччани не тільки не віддали ініціативу супернику, але і періодично продовжували атакувати.

Єдиний гольовий момент у матчі стався на 52-й хвилині, коли гол забив Ярослав Ракицький. Він скористався грубою помилкою воротаря харків'ян Шуста. Надалі донеччани без проблем зберегли свою мінімальну перевагу.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.