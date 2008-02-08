Клебер і Рінкон залишають «Динамо»

У другій половині сезону київське «Динамо» вирішило відмовитися від послуг досвідчених бразильських нападаючих Клебера і Діого Рінкона. Обидва футболісти в останні два місяці лікувалися, тому вони повністю пропустили зимовий підготовчий період, і їх спортивна форма не відповідає критеріям «Динамо», пише "Дело".

«Вони хороші виконавці, але останнім часом бразильці більше лікувалися, ніж грали, - сказав тренер киян Юрій Сьомін. - Їх сьогоднішня форма не дозволяє їм розраховувати на місце в основній команді, а тримати таких досвідчених гравців, та ще й легіонерів, в резерві не має сенсу, це створить певні проблеми в колективі».

Рінкон і Клебер найближчі півроку проведуть на батьківщині в Бразилії. Проте генеральний директор «Динамо» Резо Чохонелідзе не розкриває назви клубів, які готові узяти футболістів в оренду. «Це питання вирішується. Не можу зараз нічого сказати. Прийде час - ми все оголосимо», - повідомив керівник клубу.

Поки йдеться про тимчасовий вихід бразильських нападаючих з команди. Влітку Чохонелідзе і Сьомін подивляться, в якому стані знаходитимуться ці гравці, і, можливо, ухвалять рішення про їх повернення до Києва. Проте з тональності висловів керівників «Динамо» можна зробити висновок, що Клебер і Рінкон, швидше за все, вже не стануть знов основними гравцями команди. За словами Чохонелідзе, в майбутньому притік легіонерів в команду буде серйозно обмежений, а основна ставка при комплектуванні буде зроблена на вихованців клубної академії.