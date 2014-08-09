УПЛ, 3-й тур, "Динамо" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Києві відбудеться матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийме на своєму полі дебютанта елітного дивізіону донецький "Олімпік".

У цій грі зійдуться команди, що займають третє і дев'яте місця в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"Динамо" розпочало новий сезон з двох перемог. Причому, якщо в першій грі команда здобула передбачувану перемогу над полтавською "Ворсклою" - 1:0, потім несподівано впевнено обіграла у Харкові "Металіст" - 2:1. Таким чином, у киян максимальна кількість - 6 очок - і вони входять у групу лідерів таблиці поряд з донецьким "Шахтарем" і дніпропетровським "Дніпром".

У свою чергу, "Олімпік" розгромно поступився на старті одеського "Чорноморця" (0:4), але потім зумів переграти луганську "Зорю" - 1:0 - здобувши історичну першу перемогу в елітному дивізіоні.

В очному протистоянні "Динамо" - "Олімпік" букмекери передбачувано вважають явним фаворитом "Динамо". Ставки на перемогу киян приймаються з мінімальним коефіцієнтом 1,143 до 1, на нічию - 9 до 1, на перемогу гостей - 23 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

Динамо: 23. Рибка, 2. Данило Сілва, 6. Драгович, 28. Тремулінас, 16. Сидорчук, 27. Макаренко Е., 45. Калитвинцев Ст., 90. Беланда, 20. Гусєв О., 10. Ярмоленко, 22. Кравець

Запасні: 1. Шовковський, 3. Селін, 5. Вукоєвич, Буяльський, Циганков, 9. Безус, 19. Гармаш

Олімпік Д: 72. Литовка, 3. Іванов, 4. Гришко, 23. Шериф, 34. Дитятьєв, 5. Дорошенко К., 6. Єременко Д., 13. Огиря, 15. Лебідь, 19. Тищенко В., 77. Кадімян

Запасні: 1. Махарадзе, 22. Міщенко А., 2. Олійник Я., 7. Драченко, 8. Доронін, 9. Ситник Л., 21. Лисенко