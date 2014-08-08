РФС затвердив три кримських клубу в якості учасників чемпіонату Росії

Про це повідомляється в офіційному релізі РФС.

Зокрема, затверджено склад учасників Всеукраїнських змагань з футболу серед клубів другого дивізіону ПФЛ зона «ПІВДЕНЬ», а також календар змагань з футболу серед клубів другого дивізіону ПФЛ зона «ПІВДЕНЬ».

У числі клубів фігурують «Перлина» (Ялта), «СКЧФ Севастополь» (Севастополь), «ФК ТСК» (Сімферополь).

Це рішення є остаточним. Таким чином, кримські клуби будуть виступати в сезоні-2014/15 у внутрішніх російських футбольних змаганнях.

Раніше сьогодні повідомлялося, що призначений на 8 серпня матч 1/256 фіналу Кубка Росії, в якому «СКЧФ Севастополь» мав зіграти з сімферопольським «ТСК» сьогодні не відбудеться. Матч був перенесений на пізнішу дату.

Як повідомляв УНІАН, Бюро виконкому Російського футбольного союзу (РФС) 31 липня затвердило виступ клубів з Криму і Севастополя в сезоні-2014/15 у другому дивізіоні першості Росії зони "Південь" за умови проходження ними необхідних процедур допуску до змагань, які тривають поточні дні. В турнірі зазначеної зони виступлять севастопольський СКЧФ, сімферопольський ТСК та ялтинська "Перлина".

Разом з тим, це рішення суперечить нормам міжнародної та європейської футбольних асоціацій - ФІФА і УЄФА, згідно з яким клуби з однієї футбольної асоціації (в даному випадку - української), не можуть самовільно переходити в іншу. Як відомо, ФФУ дозволу українським клубам на перехід під юрисдикцію РФС не давало. У зв'язку з цим, РФС може опинитися в міжнародній ізоляції, бути виключеною з членів ФІФА та УЄФА. Крім того, у Росії можуть забрати право на організацію ЧС-2018.

В УЄФА в останні дні заявляють, що поки вивчають це питання. У ФФУ пообіцяли визначитися з офіційною позицією щодо рішення РФС на Виконкомі організації. Щоправда, з датою засідання члени федерації поки не визначилися.