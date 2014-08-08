Чемпіони України та Росії не зіграють в одній групі Кубка УЄФА з міні-футболу

Про це повідомляється в офіційному релізі УЄФА.

Харків'яни тепер зіграють у групі 4 з триразовим переможцем Кубка УЄФА іспанським клубом "Інтер-Мовістар" і словенським "Кобарідом". Четвертим учасником цієї групи стане переможець групи А попереднього раунду, в яку входять «Ховокубо» (Голландія), «Еден Коледж» (Дублін, Ірландія), «Стамбул Юніверсітесі» (Туреччина) і «Рексхем Футзал Клуб» (Уельс). Змагання у цій групі пройдуть в Ірландії.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня відбулося жеребкування основного раунду, і "Локомотив" потрапив в групу 3, яку приймає "Діна" на своєму майданчику, в підмосковному Троїцьку. Однак у світлі поточної політичної ситуації Російський футбольний союз (РФС) і Федерація футболу України (ФФУ) висловили побоювання з приводу безпеки проведення матчів між російськими і українськими командами в турнірах УЄФА. Розглянувши заяву та вивчивши рівень безпеки в регіоні, 17 липня робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій вирішила, що російські і українські клуби не можуть перетинатися в турнірах УЄФА до подальших розпоряджень.

Оскільки ФФУ бажала уникнути поїздки українського клубу в Москву, було проведене нове жеребкування, за регламентом якої "Локомотив" повинен був помінятися місцями з клубом з кошика, що використовувався при липневому жеребкуванні.

Цікаво, що на відміну від ФФУ харківський клуб не побоюється ігор у Москві. З 19 по 21 серпня "Локомотив" прийме участь у «Dina Open Cup», де в гості до найсильнішого російського клубу окрім українського чемпіона приїде той же іспанський "Інтер-Мовістар" і краща команда Білорусі - мінська «Столиця». 19 серпня відбудуться півфінали «Інтер Мовістар» - «Локомотив» і «Діна» - «Столиця», а через день - матч за 3-є місце та фінал.