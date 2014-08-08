Менеджер Кличка: «Не розумію, як Володимиру вдається зберігати холоднокровність»

Про це повідомляє sportbox.ru.

"Зараз Бріггс не знаходиться в полі зору Кличко, - наводить слова Бенте Boxing News Online. - Він чекає на переможця зустрічі між Деонтеєм Вайлдером і Бермейном Стіверном, або ж Дерека Чісори з Тайсоном Ф'юрі. Об'єднання всіх поясів завжди було головною метою Володимира".

Бенте також хвалить Кличка за дотримання спокою під час ескапад скандального Бріггса.

"Пам'ятаєте, яким він залишався спокійним після плювка Чісори? - продовжив менеджер. - Я сам не розумію, як йому тоді вдалося зберегти спокій. Подібні речі не виводять його з себе і не викликають негативних реакцій".

Як повідомляв УНІАН, зараз Володимир Кличко продовжує підготовку до бою з болгарином Кубратом Пулєвим, який відбудеться 6 вересня в Гамбурзі (Німеччина).

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованому ТМ «Агробізнес».