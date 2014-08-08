Тренеру "Дніпра" буде цікаво зіграти з "Хайдуком"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Зокрема, тренер зазначив: ""Хайдук" - добротна команда, добре грає в атаці, проповідує комбінаційний футбол. У двох матчах з карагандинским "Шахтарем" хорвати забили 5 м'ячів, щоправда, і пропустили чотири. Бачив команду у справі раніше, але зараз потрібно буде вивчати по-новому, адже там кожен рік змінюється значна частина складу. Будемо розбирати гру і готуватися. Нам буде цікаво зіграти, і, думаю, супернику теж".

Як повідомляв УНІАН, раніше в п'ятницю відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА. Згідно з результатами жеребкування були складені такі пари: "Дніпро" - "Хайдук" (Спліт, Хорватія), "Рух" (Хожув, Польща) - "Металіст", "Феєноорд" (Роттердам, Нідерланди) - "Зоря".

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 21 і 28 серпня.