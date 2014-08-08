"Дніпро" зіграє в плей-офф Ліги Європи з командою Мілевського

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, за підсумками якого визначилися суперник трьох українських клубів у Лізі Європи - дніпропетровського "Дніпра", харківського "Металіста" і луганської "Зорі".

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Згідно з результатами жеребкування були складені такі пари: "Дніпро" - "Хайдук" (Спліт, Хорватія), "Рух" (Хожув, Польща) - "Металіст", "Фейєноорд" (Роттердам, Нідерланди) - "Зоря". Переможці пар вийдуть в основний турнір Ліги Європи - груповий етап. Матчі відбудуться 21 і 28 серпня.

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