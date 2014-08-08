Матч кримських клубів в Кубку Росії перенесли на більш пізній термін

Про це повідомляється в релізі прес-служби севастопольського клубу.

В релізі також зазначається: "Можливо, будуть перенесені дати початку матчів стартових турів першості Росії у другій лізі (зона «Південь»). Рішення з цих питань прийме виконком російського футбольного союзу, який пройде в Будинку футболу вже сьогодні в другій половині дня".

Перенесення, можливо, пов'язане з процедурою ліцензування, яку необхідно пройти чотирьом клубам - трьом кримським - ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь), «Перлина» (Ялта) та ФК «Сочі».

Як повідомляв УНІАН, Бюро виконкому Російського футбольного союзу (РФС) 31 липня затвердив виступ клубів з Криму і Севастополя в сезоні-2014/15 у другому дивізіоні першості Росії зони "Південь" за умови проходження ними необхідних процедур допуску до змагань, які вже тривають у поточні дні. В турнірі зазначеної зони виступлять севастопольський СКЧФ, сімферопольський ТСК та ялтинська "Перлина".

Разом з тим, це рішення суперечить нормам міжнародної та європейської футбольних асоціацій - ФІФА і УЄФА, згідно з яким клуби з однієї футбольної асоціації (в даному випадку - української), не можуть самовільно переходити в іншу. Як відомо, ФФУ дозволу українським клубам на перехід під юрисдикцію РФС не давало. У зв'язку з цим, РФС може опинитися в міжнародній ізоляції, бути виключеною з членів ФІФА та УЄФА. Крім того, у Росії можуть забрати право на організацію ЧС-2018.

В УЄФА в останні дні заявляють, що поки вивчають це питання. У ФФУ пообіцяли визначитися з офіційною позицією щодо рішення РФС на Виконкомі організації. Щоправда, з датою засідання члени федерації поки не визначилися.