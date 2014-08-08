Матч Кубка Девіса Україна - Бельгія відбудеться в київському Палаці спорту

13:15, 08 серпня 2014
Спорт
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Матч Кубка Девіса з тенісу між національними збірними України та Бельгії відбудеться у Палаці спорту в Києві.

Сборные Украины и Бельгии сыграют матч Кубка Дэвиса в Киеве / daviscup.com

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч Україна - Бельгія пройде в рамках плей-офф Світової групи. Переможець матчу отримає право виступити в сезоні-2015 у компанії 16 найсильніших команд світу, що безпосередньо змагаються за "Срібну салатницю" - Кубок Девіса.

Цей трофей є найпрестижнішим в командних змаганнях у цьому виді спорту. Кубок Девіса називають неофіційним чемпіонатом світу для національних збірних. Офіційного турніру під назвою Чемпіонат світу для національних збірних у тенісі не існує.

Матч Україна - Бельгія відбудеться 12-14 вересня.

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