Матч Кубка Девіса Україна - Бельгія відбудеться в київському Палаці спорту

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч Україна - Бельгія пройде в рамках плей-офф Світової групи. Переможець матчу отримає право виступити в сезоні-2015 у компанії 16 найсильніших команд світу, що безпосередньо змагаються за "Срібну салатницю" - Кубок Девіса.

Цей трофей є найпрестижнішим в командних змаганнях у цьому виді спорту. Кубок Девіса називають неофіційним чемпіонатом світу для національних збірних. Офіційного турніру під назвою Чемпіонат світу для національних збірних у тенісі не існує.

Матч Україна - Бельгія відбудеться 12-14 вересня.