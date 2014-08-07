"Чорноморець" вибув з Ліги Європи
21:06, 07 серпня 2014Спорт
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Одеський "Чорноморець" зіграв внічию - 0:0, у матчі Ліги Європи з хорватським "Спліт" і вибув з боротьби в турнірі.
footboom.com
За сумою двох матчів рахунок 2:0 на користь "Спліта".
Гра в Одесі проходила з перевагою господарів поля, але команда так і не змогла жодного разу вразити ворота суперника. Найбільш активними у складі господарів поля були Руслан Фомін, Сергій Назаренко і Михайло Сіваков, що мали по кілька гольових моментів.
Разом з тим, одеситам потрібно було вигравати з великим рахунком. Або, як мінімум, повторювати результат гри в Спліті (2:0 на користь господарів поля) з тим, щоб перевести матч в овертайм.
Таким чином, "Чорноморець" став першою українською командою, що припинила боротьбу в єврокубках за підсумками нинішнього сезону.
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