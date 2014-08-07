"Чорноморець" вибув з Ліги Європи

За сумою двох матчів рахунок 2:0 на користь "Спліта".

Гра в Одесі проходила з перевагою господарів поля, але команда так і не змогла жодного разу вразити ворота суперника. Найбільш активними у складі господарів поля були Руслан Фомін, Сергій Назаренко і Михайло Сіваков, що мали по кілька гольових моментів.

Разом з тим, одеситам потрібно було вигравати з великим рахунком. Або, як мінімум, повторювати результат гри в Спліті (2:0 на користь господарів поля) з тим, щоб перевести матч в овертайм.

Таким чином, "Чорноморець" став першою українською командою, що припинила боротьбу в єврокубках за підсумками нинішнього сезону.