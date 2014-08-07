Луганська "Зоря" вийшла в плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Доля матчу була вирішена на передостанній хвилині.

Гра розпочалася атаками "Зорі" і вже на 2-й хвилині Микита Каменюка точним ударом відкрив рахунок. Але, на 43-й хвилині Гульбраннсен зрівняв результат. Цей результат був повторенням рахунки першого матчу команди провели у Києві.

Проте, в другому таймі, в самій кінцівці на 89-й хвилині гри гравець "Зорі" Любеновіч навісив зі штрафного, і норвежець Форрен зачепив м'яч, який відлетів у сітку - автогол гравця "Мольде". Цікаво, що за хвилину до цього Форрен не забив пенальті, який відбив воротар луганчан Микита Шевченко. Норвежці кинулися в атаку з надією в щоб те не стало врятувати матч і навіть отримали право на ще один пенальті. І знову не забили його. Удар Ельюнуссі знову відбив воротар "Зорі".

Таким чином, за сумою двох матчів "Зоря" виграла з рахунком 3:2 і пройшла в заключний раунд кваліфікаційних змагань - плей-офф Ліги Європи.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні вибув із боротьби у Лізі Європи одеський "Чорноморець", який поступився за сумою двох матчів хорватському "Сплітом".