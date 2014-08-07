Ліга Європи 3-й раунд, "Чорноморець" - "Спліт": відео онлайн-трансляція

В Одесі проходить матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду змагань.

У цьому протистоянні фаворитом виступає хорватський клуб, який рівно тиждень тому виграв домашній матч з рахунком 2:0. Тим не менш, одесити сповнені рішучості взяти реванш і пройти в плей-офф другого за значущістю єврокубкового турніру.

За словами головного тренера «Чорноморця» Романа Григорчука, «ми націлені на завтрашню гру, ми розуміємо, що ми програли і програли з неприємним рахунком - 2:0. Але навіть, якщо б у нас був один шанс, ми б говорили, що зробимо все можливе, щоб його використовувати. А я думаю, що у нас є більше, ніж один шанс».

Також тренер зазначив, що йому б хотілося, щоб команда вже після першого тайму вигравала з рахунком 5:0, але, якщо серйозно, то "готовий грати у футбол до ранку заради путівки плей-офф".

Для того щоб потрапити в наступний раунд змагань, одеситам необхідно вигравати з великим рахунком - з різницею у три або більше м'ячів (3:0, 4:1 і т.д.). У разі перемоги з різницею в 2 м'ячі (3:1, 4:2 і т.д.) в наступне коло вийдуть хорвати, які отримають перевагу за рахунок забитих голів на виїзді. У разі повторення результату гри в Спліті (2:0 на користь господарів поля) буде призначено додатковий час, а при необхідності - серія пенальті.

Явним фаворитом матчу аналітики букмекерських контор вважають "Чорноморець". На перемогу одеситів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,82 до 1, на нічию - 3,6 до 1, на перемогу хорватів - 4,9 до 1.

Фаворитом у боротьбі за путівку в наступний раунд - перемогу за сумою двох матчів - вважається "Спліт". На прохід хорватів ставки приймаються з розрахунку 1,2 до 1, у той час як на прохід "Чорноморця" - 4,7 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Чорноморець": 12. Безотосний, 33. Слінкін, 52. Тейку, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сіваков, 42. Зубейко, 26. Шиндер, 9. Діденко, 19. Фомін.

Запасні: 13. Мартищук, 25. Мартиненко, 24. Гречишкін, 39. Опанасенко, 94. Данченко О., 28. Назаренко, 22. Кабаев.

"Спліт": 30. Вукович, 3. Главіна, 6. Глумац, 9. Біліч, 14. Роце, 16. Радотіч, 17. Ріг, 19. Дуймовіч, 24. Відович, 26. Галович, 34. Белль.

Запасні: 12. Загорац, 6. Вргоч, 7. Войнович, 10. Эрцег, 11. Багаріч, 15. Квешич, 29. Ібрікс.