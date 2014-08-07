Футболісти "Динамо" та "Ворскли" дискваліфіковані на три гри кожний

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

По три матчі дискваліфікації отримали футболісти Дамагой Віда («Динамо») та Олег Бараннік («Ворскла»), які здійснили тотожні порушення - навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем. Інциденти мали місце 25 липня 2014 року під час матчу 1-го туру чемпіонату «Динамо» - «Ворскла».

Капітан «ворсклян» Армен Даллку, вилучений з поля у матчі 2-го туру чемпіонату «Ворскла» - «Шахтар» за аналогічне порушення, також пропустить три матчі.

Окрім того, за небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення травми у матчі 1-го туру чемпіонату першої ліги «Геліос» (Харків) − «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка), гравця охтирської команди Д. Антонюка відсторонено на два матчі.

Два матчі пропустить футболіст команди «Черкаський Дніпро» А. Бурлін, вилучений з поля за небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення травми, у матчі 2-го туру чемпіонату другої ліги із командою «Кремінь» (Кременчук).