На шаховій Олімпіаді програли і чоловіча і жіноча збірні України

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча команда сенсаційно поступилася супернику, який знаходиться набагато нижче в рейтингу. Так, на першій дошці Василь Іванчук білими програв Рустаму Касимджанову. Також програв свою партію Антон Коробов, що поступився з Яхонгіру Вахідову. Перемоги добився Павло Ельянов, який здолав Марата Джумаєва, а Руслан Пономарьов і Антон Філіппов зіграли внічию.

У свою чергу, в матчі жіночого турніру Україна - Сербія, партії Ганна Музичук - Наташа Бойкович та Наталія Жукова - Марія Ракич завершилися внічию. А ось Марія Музичук поступилася Йовані Войнович, так само як і Ганна Ушеніна програла Анжелі Стоянович.

Таким чином, після 5-ти турів у чоловічої збірної України 7 з 10 можливих командних очок і 13,5 з 20 особистих. Українці займають 28-е місце в турнірній таблиці. У жіночої збірної також 7 з 10 командних очок, а в особистих на пів-бала менше - 13 з 20. Тим не менш, за рахунок додаткових показників, команда знаходиться вище у своїй турнірній таблиці - на 22-му місці.

Як повідомляв УНІАН, 41-а Всесвітня шахова Олімпіада в Тромсе (Норвегія) триває з 1 по 14 серпня.