Футбольні клуби Криму дебютують в російських змаганнях 8 серпня

Про це президент севастопольського СКЧФ (Спортивного клубу Чорноморського флоту) Олександр Красильников заявив в інтерв'ю агентству Р-Спорт.

"8 серпня ми граємо в матчі на Кубок Росії проти ТСК з Сімферополя на його полі, і ця гра стане першою в рамках офіційних російських змагань", - сказав Красильников.

За його словами, в цей же день свій перший матч в рамках Кубка Росії проведе і "Перлина" з Ялти, яка зустрінеться з футбольним клубом "Сочі".

Як повідомляв УНІАН, Бюро виконкому Російського футбольного союзу (РФС) 31 липня затвердив виступ клубів з Криму і Севастополя в сезоні-2014/15 у другому дивізіоні першості Росії зони "Південь" за умови проходження ними необхідних процедур допуску до змагань, які тривають у поточні дні. В турнірі зазначеної зони виступлять севастопольський СКЧФ, сімферопольський ТСК та ялтинська "Перлина".

Разом з тим, це рішення суперечить нормам міжнародної та європейської футбольних асоціацій - ФІФА і УЄФА, згідно з яким клуби з однієї футбольної асоціації (в даному випадку - української), не можуть самовільно переходити в іншу. Як відомо, ФФУ дозволу українським клубам на перехід під юрисдикцію РФС не давало.

У зв'язку з цим, РФС може опинитися в міжнародній ізоляції, залишитися без членства ФІФА та УЄФА. Крім того, у Росії можуть забрати право на організацію ЧС-2018.

В УЄФА в останні дні заявляють, що поки вивчають це питання. У ФФУ пообіцяли визначитися з офіційною позицією щодо рішення РФС на Виконкомі організації. Щоправда, з датою засідання члени федерації поки не визначилися.

У свою чергу, Асоціація правників України підготувала звернення до президента ФФУ Анатолія Конькова, в якому, зокрема, йдеться: "На сьогодні широкому загалу не відомо, чи був даний дозвіл ФФУ у зв’язку з вищезазначеним проведенням змагань на Кубок Росії по футболу на території АР Крим, що юридично є територією України. Більш того, невідомо, чи був направлений офіційний письмовий протест з боку ФФУ щодо дій РФС до УЕФА та ФІФА, у випадку якщо РФС в односторонньому порядку прийняв до свого складу зазначені клуби та організації, тим самим грубо порушивши статутний документ ФІФА. Нагадаємо, що відповідно до статті 13 статуту ФІФА всі Члени мають в повному обсязі, завжди та неухильно дотримуватися статуту ФІФА, у разі якщо таке зобов’язання порушується будь-яким Членом (асоціацією), Статут ФІФА передбачає накладання санкцій, включно до призупинення членства такої асоціації у ФІФА. Призупинення членства асоціації у ФІФА автоматично забороняє клубам чи національним збірним такої асоціації приймати участь у змаганнях, які проводяться у рамках системи ФІФА (УЕФА). Тим самим така дієва санкція видається достатньою для припинення зловживань зі сторони Російського Футбольного Союзу щодо кримських футбольних клубів та організацій. ЗМІ поширювали Вашу позицію щодо згаданих подій, зокрема, те, що Ви вважаєте Крим – частиною України, а кримські клуби, відповідно, українськими. Тому недопустимо мовчки спостерігати за односторонніми діями зі сторони футбольної асоціації Росії, треба використати всі доступні засоби для зупинення такого грубого нехтування футбольними правовими нормами. У зв’язку з вищевикладеним закликаємо офіційно (письмово) звернутися до РФС, УЕФА та ФІФА, задекларувати свою незгоду з діями РФС та нагадати про відповідальність, яка існує в рамках футбольних організацій за порушення своїх зобов’язань".