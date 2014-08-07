Маркевич після програшу "Копенгагену" заявив, що футболісти його не почули

Про це він заявив у післяматчевому коментарі каналу "2+2".

"Було багато помилок, особливо в середині поля. Все-таки відчувається відсутність Ротаня та Стрініча, команді потрібні плеймейкери. Футболісти як могли, так і грали. У бажанні не відмовиш, але окрім бажання необхідна майстерність", - зазначив Маркевич.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Копенгаген" переграв "Дніпро" з рахунком 2:0 і пройшов у наступний етап змагань - плей-офф.