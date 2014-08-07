Маркевич після програшу "Копенгагену" заявив, що футболісти його не почули
12:12, 07 серпня 2014Спорт
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Головний тренер дніпропетровського ФК "Дніпро" Мирон Маркевич, який перед матчем Ліги чемпіонів з "Копенгагеном" звертав увагу на те, що гравці повинні уникнути помилок у центрі поля та на підступах до своїх воріт, після матчу зазначив, що футболісти його не почули.
Футболісти не почули Маркевича / fcdnipro.ua
Про це він заявив у післяматчевому коментарі каналу "2+2".
"Було багато помилок, особливо в середині поля. Все-таки відчувається відсутність Ротаня та Стрініча, команді потрібні плеймейкери. Футболісти як могли, так і грали. У бажанні не відмовиш, але окрім бажання необхідна майстерність", - зазначив Маркевич.
Як повідомляв УНІАН, 6 серпня в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Копенгаген" переграв "Дніпро" з рахунком 2:0 і пройшов у наступний етап змагань - плей-офф.
Маркевич пояснивши виліт Дніпра з Ліги чемпіонів
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