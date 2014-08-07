Ольга Харлан увосьме отримала нагороду найкращої спортсменки місяця в Україні

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Статуетку, диплом та грошову премію найкращої спортсменки місяця Олімпійська чемпіонка Пекіну-2008 та бронзова призерка Лондона-2012, чотириразова чемпіонка світу та семиразова чемпіонка Європи з фехтування на шаблях Ольга Харлан отримала від президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки та голови Київської державної адміністрації, віце-президента НОК Віталія Кличко.

Харлан вже увосьме отримує це визнання, що є рекордним досягненням серед усіх вітчизняних атлетів (престижна нагорода започаткована в 2005 році).

Такого визнання Харлан була удостоєна завдяки блискучому виступу на чемпіонаті світу в Казані. На турнірі лідер рейтингу Міжнародної федерації фехтування впевнено захистила титул діючої найсильнішої шаблістки планети. Продемонструвала свою високу майстерність Харлан й у командній першості, де з подругами по збірній – Аліною Комащук, Оленою Вороніною та Ольгою Жовнір – виборола звання бронзових призерок чемпіонату світу.

«Дуже символічно, що сьогодні ми вшановуємо найкращу спортсменку України у липні Ольгу Харлан, яка у 17 років – такому ж віці як наші юні олімпійці, підкорила найвищу сходинку олімпійського п’єдесталу, перед великою аудиторією українських атлетів, які будуть захищати кольори національного прапору на юнацькіх Іграх в Нанкіні. До речі, зробила вона це у Пекіні, у Китаї, де й відбудуться Юнацькі Олімпійські ігри», - сказав під час церемонії Сергій Бубка.

Під час нагородження він відзначив, що найвищої оцінки заслуговує наставник титулованої шаблістки Артем Скороход, який виховав успішну фехтувальницю та незважаючи на свій молодий вік, вже зарекомендував себе як професіонал з великої букви, талановитий та прогресивний тренер. Також Сергій Бубка висловив слова вдячності Федерації фехтування України на чолі з її президентом Павлом Гайдаєм та віце-президентом Вадимом Гутцайтом, відзначивши, що ця Федерація є однією з провідних в Україні.

В свою чергу, Вадим Гутцайт висловив слова вдячності президенту НОК України за підтримку й допомогу, завдяки яким українські фехтувальники демонструють високі досягнення на міжнародній арені. «Кожна перемога наших спортсменів – це заслуга роботи цілої команди. Я вдячний НОК України, Міністерству молоді та спорту України, національній Федерації! Завдяки злагодженій та ефективній роботі ми маємо такі досягнення та результати», - відзначив Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.