"Дніпро" вибув з Ліги чемпіонів

У Копенгагені завершився матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" програв "Копенгагену" з рахунком 0:2.

Доля матчу вирішилася в кінцівці першого тайму.

Матч проходив у приблизно рівній грі, де обидві команди мали моменти для взяття воріт. Тим не менш, в кінцівці тайму більше пощастило господарям поля. На 35-й хвилині відзначився Андреас Корнеліус. Дніпропетровці втратили м'яч у центрі поля, після чого господарі провели стрімку контратаку, П'єр Бенгтссон з правого флангу прострілив у центр штрафного, звідки Корнеліус низом пробив у дальній від Дениса Бойка кут - 1:0.

Другий тайм розпочався атаками господарів поля і вже на 53-й хвилині данці збільшили свою перевагу. Башким Кадрії прокинув м'яч повз Артема Федецького і увійшовши до штрафного низом пробив у дальній кут.

У час, що залишився, "Дніпро" мав перевагу, постійно атакував, але не зміг забити навіть гол престижу.

Як повідомляв УНІАН, перший матч у протистоянні "Дніпро" - "Копенгаген", який проходив в Києві, завершився внічию - 0:0. Таким чином, "Копенгаген" переміг за сумою двох матчів і пройшов в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Дніпро" продовжить виступи в єврокубках сезону 2014/15 у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.