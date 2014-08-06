Гендиректор ФК "Зоря": у матчі з "Мольде" зобов'язані грати на позитивний результат

Про це повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

Зокрема, Рафаїлов заявив: "Скажу коротко: футболісти зобов'язані виходити і грати тільки на позитивний результат. Вони розуміють всю ту відповідальність, яку несуть перед уболівальниками і керівництвом клубу".

Говорячи про проблеми команди перед грою, гендиректор зазначив: "На сьогоднішній день є як позитивні, так і негативні фактори. Захворів і не зможе допомогти нам у завтрашній зустрічі з «Мольде» півзахисник Іван Петряк. Разом з тим, можу відзначити повернення в стрій Максима Малишева, який прилетів з нами в Норвегію".

Фактор впливу чужого стадіону і вболівальників Рафаїлов оцінив так: "Як говорили керівники «Мольде», вони очікують повний стадіон. Містечко порівняно невелике, але вболівальників, думаю, буде багато, так як результат ще неясний. У будь-якої команди є можливість пройти в наступний етап Ліги Європи".

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Зоря" - "Мольде" була зафіксована нічия - 1:1. Гра відбулася в Києві.

Таким чином, у матчі-відповідді луганчан влаштує перемога або нічия з великим рахунком (2:2, 3:3 тощо). У випадку нульової нічиєї в наступне коло проходить норвезький клуб, що одержує перевагу за рахунок гола, забитого на чужому полі. При повторенні результату першої гри (1:1) буде призначено додатковий час, а в разі необхідності - серія пенальті.