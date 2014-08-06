УНІАН проведе відео-трансляцію матчу "Копенгаген" - "Дніпро"

Це буде матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду турніру.

Дніпропетровці вилетіли в Копенгаген напередодні вранці. У складі команди 22 футболісти, серед яких відсутні лідери команди - Роман Зозуля, Руслан Ротань та Іван Стрініч. Тим не менше, навіть незважаючи на це, фахівці впевнені в тому, що "Дніпро" по класу перевершує данський клуб і зможе, як мінімум, двічі вразити ворота суперника. В якості прикладу наводиться гра в Києві, де номінальні господарі поля мали перевагу і не раз могли вразити ворота суперника.

Вірить у свою команду і головний тренер Мирон Маркевич, який на традиційній передматчевій прес-конференції зазначив: "Вони нас добре знають, та й ми їх вивчили. Не думаю, що ми будемо дивувати чимось один одного, все будуть вирішувати футболісти, які вийдуть на поле".

Нагадаємо, що перший матч "Дніпро" - "Копенгаген" завершився внічию - 0:0. Гра, за вимогою УЄФА, відбулася в Києві.

Таким чином, у матчі-відповіді, який відбудеться 6 серпня в Копенгагені, дніпропетровців влаштує перемога або результативна нічия (1:1, 2:2 і т.д.) В такому випадку вони отримають перевагу за рахунок голів, забитих на полі суперника. У разі повторення результату київського матчу (0:0) буде призначено додатковий час, а потім, при необхідності - серія пенальті.

На думку аналітиків букмекерських контор, фаворитом у цій парі з мінімальною перевагою є "Дніпро". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 2,58 до 1, у той час як на перемогу "Копенгагена" - 2,96 до 1, а на нічию - 3,35 до 1.

Гра в Копенгагені розпочнеться о 21.00 за київським часом.

Сайт УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу.