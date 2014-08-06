Спортшкола ХК " Донбас " почне прийом дітей зі Слов'янська

У школі створять спеціальну секцію, куди зможуть записатися всі бажаючі. Про це під час робочої поїздки на Донбас повідомив президент хокейного клубу, народний депутат Борис Колесніков.

"Наш фонд візьме на себе екіпіровку і трансфер дітей на заняття в Дружківку. А тренери з хокейного клубу будуть приділяти їм особливу увагу. Дітей, які пережили жахи бойових дій, потрібно терміново виводити зі стану стресу",- підкреслив Борис Колесніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Колесніков пообіцяв відновити роботу громадського транспорту на Донбасі.