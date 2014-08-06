Тренер "Чорноморця" : У матчі зі "Сплітом" у нас є більше ніж один шанс

Про це він заявив на традиційній передматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба ФК "Чорноморець".

Зокрема, Григорчук сказав: "Ми націлені на завтрашню гру, ми розуміємо, що ми програли і програли з неприємним рахунком - 2:0. Але навіть, якщо б у нас був один шанс, ми б говорили, що зробимо все можливе, щоб його використовувати. А я думаю, що у нас є більше, ніж один шанс".

Говорячи про суперника, зокрема, про те, що в останній грі національного чемпіонату "Спліт" виступав резервним складом, Григорчук зазначив: "Я б сказав, що не повністю, а лише частково тренер вдався до ротації. Ми повинні бути готові до багатьох варіантів дій суперника. Але це не означає, що ми повинні спочатку думати про це. Спочатку ми повинні думати про свою гру. І вести так, як ми хочемо себе вести. Ми хочемо добитися того, щоб ми керували грою, щоб ми все відразу ставили на свої місця і ми вели гру, і ініціатива була наша. Наше бачення футболу, як раз в цьому і полягає".

Прогнозуючи хід майбутньої гри, тренер зазначив: "Ми не можемо нічого загадувати. Звичайно, завжди хочеться виграти 5:0 у першому таймі і далі спокійно грати. Але це тільки жарт і так буває рідко. Гра буде дуже складна і мене не цікавить, яким чином ми досягнемо результату. Ми хочемо пройти в наступний раунд турніру і заради цього ми готові грати навіть до ранку".

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі третього відбіркового раунду Ліги Європи "Чорноморець" поступився в гостях хорватському "Спліту" з рахунком 0:2.

Таким чином, для того щоб потрапити в наступний раунд змагань, одеситам необхідно вигравати з великим рахунком - з різницею у три або більше м'ячів (3:0, 4:1 і т.д.). У разі перемоги з різницею в 2 м'ячі (3:1, 4:2 і т.д.) до наступного раунда вийдуть хорвати, які отримають перевагу за рахунок забитих голів на виїзді. У разі повторення результату гри в Спліті (2:0 на користь господарів поля) буде призначено додатковий час, а при необхідності - серія пенальті.