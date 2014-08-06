Суперник збірної України з хокею отримав нового головного тренера

Про це повідомляє прес-служба Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

Плахта був помічником колишнього головного тренера російського фахівця Ігоря Захаркіна, який залишає команду, щоб приєднатися до В'ячеслава Бикова в тренерському штабі команди Континентальної хокейної ліги СКА (Санкт-Петербург). Разом з тим, Захаркін залишиться в польської збірній в якості консультанта.

Захаркін тренував поляків протягом двох років і привів національну команду до золотих медалей ЧС-2014 у дивізіоні 1В. За підсумками турніру команда потрапила у Дивізіон 1А, де її суперниками на ЧС-2015 будуть національні збірні Італії, Казахстану, Японії, України та Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, напередодні нового головного тренера отримала і збірна України. Місце російського фахівця Андрія Назарова, що залишив команду, посів українець Олександр Годинюк.