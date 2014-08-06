Президент Федерації біатлону України пообіцяв квартири олімпійським чемпіонкам

Так Бринзак прокоментував зроблену напередодні заяву чемпіонки Ігор-2014 Віти Семеренко про те, що обіцяні державою квартири поки отримали лише дві чемпіонки з чотирьох - Олена Підгрушна та Юлія Джима, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Зокрема, Бринзак зазначив: "Я з Вітою і Валентиною Семеренко неодноразово спілкувався з цього приводу. Так само вони не вірили, що отримають преміальні за перемогу на Олімпіаді. Так само говорили: "Нас обдурили, ми нічого не отримаємо..." Та ж ситуація повторюється зараз з квартирою. Але ми постійно працюємо над цим питанням".

Крім того, президент ФБУ поставив під сумнів достовірність слів Віти Семеренко: "Віта каже, що отримали квартири дві інші дівчинки. Але по-перше, Джима квартиру теж поки не отримала, і це питання ми тримаємо на контролі. А по-друге, не треба забувати, що Віта і Валя після Олімпіади у Ванкувері вже отримували квартири, тільки за факт участі на Іграх. Тоді ми допомогли вирішити це питання, щоб вони могли зупинятися в Сумах, а не їхати додому, в село, витрачаючи дорогоцінний час. Тоді ні Підгрушна, ні тим більше Джима квартир не отримували".

Також Бринзак запевнив, що у ФБУ роблять все від них залежне і постійно тримають "квартирне питання" на контролі: "Зараз ми також працюємо над тим, аби все обіцяне дівчатам було надано. Сесія сумської облради прийняла рішення про виділення грошей на покупку квартир для Віти і Валі. Але потім, коли почали дивитися документи, виявилося, що вони у своїх квартирах прописані без чоловіків. Тому чисто з юридичної точки зору купувати їм по другій квартирі за бюджетні кошти держава не має права. Тому було прийнято рішення на наступній сесії облради провести ці гроші по спеціальній статті, як преміальні від області за перемогу на Олімпійських Іграх. Зрозуміло, що їм під час Олімпіади були обіцяні квартири. Але тоді була дещо інша ситуація в країні. Один із тодішніх чиновників (не хочу зараз називати прізвище) по телефону пообіцяв виділення житла. Тоді це можна було вирішити адміністративним методом через телефонний дзвінок будь-якому великому бізнесмену. Так і планувалося придбати квартири. Але тепер, звичайно, все змінилося - тих людей, які це обіцяли, вже немає у владі, а зараз ми докладаємо зусиль, щоб виконати обіцяне ними. Тому, повторюся. Сестри Семеренко обов'язково отримають від облради матеріальну допомогу, еквівалентну вартості квартири, і зможуть, як і хотіли, витратити їх на будівництво хати. Але для цього потрібно трохи розуміння і терпіння. Паралельно через Сумську міськраду ми вирішуємо питання про виділення квартири для старшого тренера жіночої збірної Григорія Шамрая. Там теж залишилося пройти голосування на сесії міськради, з цього питання я також активно контактую з мером міста".

Як повідомляв УНІАН, на Олімпіаді в Сочі українська жіноча четвірка в естафеті (Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна) стали переможницями, принісши збірній України єдине золото Ігор-2014.