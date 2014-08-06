Українські шахісти здобули перемоги в четвертому турі Олімпіади

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча команда обіграла збірну Бангладеш з рахунком 3:1. Внічию зіграли свої партії Василь Іванчук - Зіаур Рахман та Руслан Пономарьов - Аль-Ракіб Абдулла. У свою чергу, Павло Ельянов виграв у Энамуля Хоссейна, а Олександр Моїсеєнко здолав Ніаза Муршеда.

Жіноча українська команда обіграла збірну Туреччини з таким самим рахунком - 3:1. Свої партії виграла Ганна Музичук у Бетуль Кемре Йелдіз, та Інна Гапоненко - у Карделен Чемхан. У свою чергу, партії Марія Музичук - Кубра Озтурк і Ганна Ушеніна - Хайала Ісгандарова завершилися внічию.

Таким чином, після 4-х турів у чоловічої збірної України 7 з 8 командних очок і 12 з 16 особистих, що дозволило команді піднятися на 12-е місце в таблиці. Жіноча збірна України після 4-х турів також набрала 7 командних і 12 особистих очок, але, завдяки кращому додатковому коефіцієнту, в турнірній таблиці вона займає 9-е місце.

Як повідомляв УНІАН, 41-а Всесвітня шахова Олімпіада в Тромсе (Норвегія) проходить з 1 по 14 серпня.