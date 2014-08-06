На чемпіонаті Європи з легкої атлетики Україну представлятимуть 68 спортсменів

До складу української збірної увійшли 68 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Серед них й визнані лідери української команди - головні претенденти на медалі турніру - стрибуни у висоту Богдан Бондаренко та Андрій Проценко, представниця потрійного стрибка Ольга Саладуха, нова рекордсменка України у метанні списа Ганна Гацько-Федусова, багатоборець Олексій Касьянов, члени жіночої естафетної команди 4х100 м та 4х400 м.

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Ігор Бодров (100 м, 4х100 м), Віталій Корж (100 м, 4х100 м), Сергій Смелик (200 м, 4х100 м), Віталій Бутрим (400 м, 4х400 м), Євген Гуцол (400 м, 4х400 м), Станіслав Маслов (1500 м), Сергій Лебідь (10000 м), Вадим Слободенюк (3000 м з перешкодами), Денис Нечипоренко (400 м з/б, 4х400 м), Станіслав Мельников (400 м з/б), Еміль Ібрагімов (4х100 м), Роман Кравцов (4х100м), Володимир Бураков (4х400 м), Данило Даниленко (4х400 м), Іван Бабарика (марафон), Дмитро Барановський (марафон), Ігор Олифіренко (марафон), Ігор Русс (марафон), Руслан Дмитренко (с/х, 20 км), Назар Коваленко (с/х, 20 км), Андрій Ковенко (с/х, 20 км), Іван Банзерук (с/х, 50 км), Ігор Главан (с/х, 50 км), Олексій Казанін (с/х, 50 км), Богдан Бондаренко (висота), Юрій Крімаренко (висота), Андрій Проценко (висота), Віктор Кузнецов (потрійний), Олексій Семенов (диск), Євген Виноградов (молот), Дмитро Косинський (спис), Олександр Ничипорчук (спис), Олександр П'ятница (спис), Олексій Касьянов (багатоборство); жінки - Олеся Повх (100 м, 4х100 м), Наталія Погребняк (100 м, 4х100 м), Наталія Строгова (200 м, 4х100 м), Ольга Земляк (400 м, 4х400 м), Анастасія Ткачук (800 м), Ганна Міщенко (1500 м), Наталія Прищепа (1500 м), Тетяна Головченко (10000 м), Ольга Скрипак (10000 м), Анна Плотіцина (100 м з/б, 4х100 м), Олена Колесніченко (400 м з/б), Анна Рижикова (400 м з/б, 4х400 м), Анна Тітімець (400 м з/б, 4х400 м), Ксенія Карандюк (4х100 м), Ольга Ляхова (4х400 м), Наталія Пигида (4х400 м), Христина Стуй (4х400 м), Дарина Приступа (4х400 м), Тетяна Вернігор (марафон), Василина Вітовщик (с/х, 20 км), Інна Кашина (с/х, 20 км), Людмила Оляновська (с/х, 20 км), Ірина Геращенко (висота), Ірина Коваленко (висота), Оксана Окунєва (висота), Ганна Шелех (жердина), Оксана Зубковська (довжина), Маргарита Твердохліб (довжина), Ольга Саладуха (потрійний), Руслана Цихоцька (потрійний), Ольга Голодна (ядро), Наталія Семенова (диск), Ірина Новожилова (молот), Ганна Гацько-Федусова (спис), Анастасія Мохнюк (багатоборство), Аліна Федорова (багатоборство).

Чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться з 12 по 17 серпня на стадіоні «Летцигрунд» в Цюріху (Швейцарія).