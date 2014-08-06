Четвірка найсильніших українських плавців-юніорів виступатимуть на юнацькій Олімпіаді

Про це повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

Головний тренер збірної команди України та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов прокоментував склад команди: "Наша четвірка входить до двадцятки рейтингу найсильніших плавців світу. Тож у Китаї ми розраховуємо на дуже гарні результати".

Також Сердінов відзначив, що Михайло Романчук завоював золото на 800 м вільним стилем та встановив новий європейський рекорд на цьогорічному чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів. Ірина Главник двічі виборола срібло чемпіонату Європи серед юніорів у Антверпені (Бельгія) у 2012 році. Андрій Хлопців - чемпіон міжнародної матчевої зустрічі з плавання "Енергетичний стандарт-2014". Анастасія Малявіна минулого року стала срібною призеркою чемпіонату світу серед юніорів в Дубаї, а цього року проходила підготовку у відомого американського тренера Девіда Село.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходитимуть 16-26 серпня у Нанкіні (Китай). Участь у змаганнях візьмуть близько трьох з половиною тисяч спортсменів зі 170 країн. Вік учасників 15-18 років. Загалом на Олімпіаді розіграють 184 комплекти медалей у 26 видах спорту.