В літньому Чемпіонаті світу з біатлону візьмуть участь дві українські олімпійські чемпіонки

11:52, 06 серпня 2014
Спорт
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Тренерська рада Федерації біатлону України затвердила склад команди на літній чемпіонат світу, де збірна України традиційно представлена своїми найсильнішими спортсменами, в тому числі, олімпійськими чемпіонками Валентиною Семеренко і Юлією Джимою

На чемпионат мира в Тюмень в составе украинской сборной отправятся две олимпийские чемпионки / biathlonrus.com

На цей раз в Росії (Тюмень) змагатиметься вся основа збірної, за винятком Віти Семеренко та Сергія Седнєва, повідомили УНІАН у прес-служба ФБУ.

Повний список спортсменів, які виступлять на чемпіонаті під керівництвом тренерів Григорія Шамрая, Миколи Зоца і Надії Бєлової виглядає так: жінки - Валентина Семеренко, Юлія Джима, Наталія Бурдига, Ольга Абрамова, Ірина Варвинець, Надія Бєлкіна, юніорки - Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Юлія Бригинець; Чоловіки - Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Андрій Дериземля, Артем Прима, Віталій Кільчицький, Володимир Семаков, юніори - Артем Тищенко, Андрій Доценко, Максим Івко та Олександр Морьев.

У програмі чемпіонату світу заплановані змішані естафети, спринти і гонки переслідування у дорослих та юніорів.

Чемпіонат світу з літнього біатлону відбудеться в Тюмені з 21 по 24 серпня.

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