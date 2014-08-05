Тренер "Дніпра": "Дивувати нічим, все вирішать футболісти на полі"

Про це він заявив на традиційній передматчевій прес-конференції у Копенгагені, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Зокрема, Маркевич зазначив: "Вони нас добре знають, та й ми їх вивчили. Не думаю, що ми будемо дивувати чимось один одного, все будуть вирішувати футболісти, які вийдуть на поле".

Щодо стану одного з лідерів команди бразильця Матеуса тренер зазначив: "У нас попереду ще одне тренування і тільки після нього я зможу оцінити його стан".

Згадуючи ж інцидент з бійкою між уболівальниками двох команд в першому матчі, Маркевич заявив: "Не хотілося б повторення такої ситуації. Не пам'ятаю, щоб в Україні була така ситуація, щоб коли-небудь гості страждали. Можливо, там спеціально сиділи провокатори. Повторюся, в Україні ніколи нічого подібного стосовно гостьових вболівальників не було".

Як повідомляв УНІАН, перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Дніпро" - "Копенгаген" завершився внічию - 0:0. Гра, за вимогою УЄФА, відбулася в Києві.

Таким чином, у матчі-відповіді, який відбудеться 6 серпня в Копенгагені, дніпропетровців влаштує перемога або результативна нічия (1:1, 2:2 і т.д.) В такому випадку вони отримають перевагу за рахунок голів, забитих на полі суперника. У разі повторення результату київського матчу (0:0) буде призначено додатковий час, а потім, при необхідності - серія пенальті.